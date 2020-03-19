Вильнюс, , 17:05 — REGNUM По данным министерства здравоохранения Литвы, общее количество заболевших коронавирусом нового типа в стране к 19 марта увеличилось до 36 человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Два последних заболевших вернулись в Литву из Норвегии и Испании. Прибывший пациент из Норвегии въехал в Литву через Латвию.

Один из 36 пациентов заразился в Литве от родственника, который прибыл из другой страны ЕС. В настоящий момент в Литве проверено всего 1027 человек, под наблюдением 56 219 человек. Среди заболевших — семейный врач, которая прибыла с Кубы и два дня обслуживала пациентов в одной из столичных поликлиник. По предварительным данным она контактировала с 80 человек.

Напомним, в Литве объявлен режим чрезвычайно ситуации и введён всеобщий карантин. Работают только продуктовые магазины, аптеки, АЗС, ветеринарные аптеки. Карантин будет действовать до 30 марта с возможностью продления.