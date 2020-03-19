Чебоксары, , 16:56 — REGNUM В Чувашии заболевший новой коронавирусной инфекцией пациент прибыл из заграничной поездки. Лица, с которыми он контактировал, находятся на изоляции, вирус у них не обнаружен. Об этом сообщается в группе «Чувашия без паника», созданной региональными властями.

«Пациент прибыл из Бразилии транзитом через Швейцарию в Москву и далее в Чебоксары. Медики провели госпитализацию пациента при соблюдении всех протоколов», — говорится в сообщении.

Кроме того, был определён круг лиц, с кем контактировал заболевший. Их также изолировали. По итогам проведённых анализов вирус у них не выявлен.

Как сообщало ИА REGNUM, врио главы Чувашии Олег Николаев ранее отмечал, что «человек сам проявил сознательность и пришел к медикам, чтобы провериться после возвращения из заграницы». По словам руководителя республики, его состояние оценивается как удовлетворительное, «болезнь проходит в лёгкой форме».

Отметим, в республике действует режим повышенной готовности. Все жители, которые возвращаются из стран, неблагополучных по коронавирусу, должны информировать об этом врачей и управление Роспотребнадзора.

Напомним, 11 март Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию по коронавирусу. По последним данным, новой инфекцией заразились 200 тыс. человек.

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