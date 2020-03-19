Варшава, , 16:55 — REGNUM Польского игрока в Warcraft III: Reforged с ником TeRRoR забанили (заблокировали) на многих крупных турнирах за русофобские высказывания. Об этом 18 марта сообщил сайт goodgame.ru.

Польский киберспортсмен проиграл матч (ему присудили техническое поражение) россиянину с ником TGW и начал оскорблять соперника и его сограждан на одной из прямых трансляций. По словам геймера, на Россию нужно сбросить атомную бомбу.

Позже TeRRoR потребовал удалить это видео со своего канала, но многие пользователи успели сохранить его отрывки. Теперь киберспортсмен находится в бане от шести до двенадцати месяцев на большинстве крупных турниров по Warcraft III: Reforged.

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