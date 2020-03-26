Санкт-Петербург, , 14:18 — REGNUM Отсутствие достоверной информации рождает мифы, а всевозможные теории заговора накручивают панику, если не включать критическое мышление, рассказала корреспонденту ИА REGNUM клинический психолог Елена Ковальчук.

Несмотря на то, что наш народ не паникует массово из-за коронавируса, общая тревога у населения есть. В ситуации неопределенности любой человек испытывает тревогу и растерянность, и пытается найти оптимальный способ защиты от возможной угрозы. От этой неопределенности и нужно избавиться. Простые действия помогут в этом.

1. Получать своевременную проверенную информацию о происходящем. По конкретным вопросам можно звонить на горячие линии.

2. Фейки и теории заговора проверять критически — хотя лучше вообще не реагировать. Но уж если что-то «зацепило», начинайте задавать вопросы, узнавать факты — может статься, что миф рассеется, как дым.

3. Составить график ежедневных дел и следовать ему, вместо того, чтобы думать про один вирус, заниматься своими обычными делами, общаться с друзьями (тщательно «фильтруя» темы разговоров).

4. Хороший способ избавиться от тревоги — помогать близким.

5. Двигайтесь: это снимает мышечное напряжение и уменьшает тревогу.

6. Оставьте уныние, получайте положительные эмоции, потому что когда вы расслабитесь, то отдохнувший мозг будет более адекватно воспринимать происходящее.

7. Важно помнить, что, когда вы концентрируетесь на единственной теме, она сузит ваше восприятие действительности. А чтобы преодолеть возникающую при этом панику, полезно быть скептиком.