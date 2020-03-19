Вашингтон, , 16:48 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, победа над пандемией коронавирусной инфекции уже не за горами. Об этом Трамп написал сегодня, 19 марта, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

«Мы победим — скорее рано, чем поздно», — написал Трамп на своей странице в сети микроблогов Twitter.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1240622747732127744

Правда, Трамп не уточнил, имеет ли он в виду только Соединенные Штаты, или же весь мира.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире продолжается. особо тяжелая ситуация складывается в странах Евросоюза, которые оказались совершенно не готовыми к пандемии.