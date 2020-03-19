Вашингтон, , 16:48 — REGNUM Глава Valve Гейб Ньэлл признал, что его карточная игра Artifact была «огромным разочарованием». Об этом 18 марта сообщил портал IGN.

Ньюэлл отметил, что неудачные опыты Valve помогают компании становится лучше и расти над собой. Сейчас разработчик пытается осознать причины неудачного релиза Artifact и понять, как избежать подобных ошибок в будущем.

Напомним, Artifact — это многопользовательская карточная коллекционная игра по мотивам выдуманной вселенной Dota 2. Она получила крайне негативные отзывы от геймеров и критиков.

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