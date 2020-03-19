Вашингтон, , 16:44 — REGNUM Количество подписчиков раздела «Dota 2» на Twitch достигло 10 млн человек. Об этом 19 марта сообщает сайт cybersport.ru.

За прошедший месяц Dota 2 заняла седьмое место по количеству просмотров на Twitch. Вероятно, эти показатели связаны с вынужденным карантином из-за пандемии коронавируса.

Напомним, Twitch — это популярный стриминговый сервис, специализирующийся на трансляциях по видеоиграм. Он был запущен в 2011 году.

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