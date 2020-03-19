Херсон, Украина, , 16:49 — REGNUM В Херсоне водители общественного транспорта отказываются выходить на маршруты, поскольку не выдерживают давления толпы, недовольной ограничениями из-за коронавируса, заявила начальник управления транспортной, дорожной инфраструктуры и связи Херсонского городского совета Марина Виркун, сообщило 19 марта информационное агентство «Укринформ».

По её словам, если раньше в среднем в городе работали 330 автобусов и 42 троллейбуса, то теперь по городу курсирует 80 автобусов и 33 троллейбуса.

«Водители сегодня начали писать заявления, что они не выдерживают давления, так как не все пассажиры понимают необходимость ограничений, что нужно сидеть дома в условиях карантина…» — рассказала Виркун.

Чиновник добавила, что ответственность за превышение числа пассажиров в салоне несёт, прежде всего, водитель.

Как сообщало ИА REGNUM, закрытие метро в крупных городах Украины и ограничение на число пассажиров в салоне транспорта привело к образованию агрессивных толп людей на остановках и потасовкам с полицией.

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