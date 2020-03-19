Ирвайн, США, , 16:39 — REGNUM Энтузиасты создали в Overwatch необычный режим, призванный проверить реакцию игрока. Ролик с демонстрацией нового уровня 19 марта на своей странице в Twitter опубликовал пользователь с ником Uprising spackle.

https://twitter.com/spackleow/status/1240411869443170304

В новом режиме все игроки управляют Солдатом-76 и пытаются уклониться от стремительных атак Паровозика Томаса из одноимённого мультфильма. Опробовать необычный уровень могут все желающие.

Напомним, Overwatch — это популярный соревновательный шутер от американской компании Blizzard Entertainment. Недавно в игре появилась «Мастерская», при помощи которой геймеры могут создавать собственные игровые режимы.

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