Москва, , 16:23 — REGNUM На фоне общемирового хаоса из-за эпидемии коронавируса западные страны по-прежнему используют панику в своих политических целях — так, например, в США пандемию использовали как предлог для того, чтобы скорректировать ход предварительных выборов Демократической партии. Об этом 19 марта заявил экономист Михаил Хазин на телеканале «Россия 24».

«Наложилось несколько историй — одна на другую. Эпидемия коронавируса, которую однозначно власти западных стран, США используют в политических целях. Это однозначно. Там все чрезвычайные ситуации на первом этапе вводили штаты, в которых губернаторы были представителями Демократической партии», — заявил Хазин.«Второе — падение цены на нефть. Причём оно паническое. Это не нормальное движение вниз, а это паника. И это всё наложилось на корреакцию на американских рынках, на фондовых рынках, которая всё равно должна была произойти», — продолжил он.

Три повода для одновременно привели к абсолютно классической, панической реакции, отметил экономист.

«Авиакомпании, туристические компании, логистические компании попали в чрезвычайно тяжёлую ситуацию, у них прямые убытки и непонятно, когда это закончится. Всё тянет рынки вниз», — констатировал Хазин.