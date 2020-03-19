Воронеж, , 16:18 — REGNUM Два случая заболевания коронавирусной инфекцией подтверждено на территории Воронежской области, об этом 19 марта сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Коронавирусная инфекция на территории Воронежской области выявлена впервые. Всего за последние сутки на территории России было выявлено 52 новых случаев заболевания, а всего число заболевших достигло 199 человек.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, новый коронавирус ранее был выявлен у жителей Липецкой, Белгородской, Тамбовской областей. В Воронеже введён режим повышенной готовности.