Краснодар, , 16:18 — REGNUM В Краснодарском крае 19 марта было выявлено два новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 15 марта в регионе действует режим повышенной готовности. В регионе был выявлен один подтверждённый случай нового коронавируса — у мужчины, который побывал в Италии.

Всего за сутки с 18 по 19 марта в России было выявлено 52 новых случая коронавируса в 23 регионах.

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