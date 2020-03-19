Волгоград, 19 марта 2020, 16:13 — REGNUM Добровольцев для оказания помощи нуждающимся людям в условиях профилактики коронавирусной инфекции готовят в Волгограде. В основном к работе привлекают студентов из движения «Волонтёры-медики», но подать заявку может любой желающий, сообщили 19 марта в пресс-службе администрации региона.
Для социальной и информационной работы набрали уже 120 человек. Это студенты ВГСПУ и ВолГМУ, те, кто обладают достаточным опытом и относятся к движению «Волонтёры-медики».
Волонтёров обеспечат средствами индивидуальной защиты и специальной униформой, работу постараются организовать бесконтактно.