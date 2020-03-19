Ростов-на-Дону, , 16:12 — REGNUM В Ростове-на-Дону в изолятор из-за коронавируса госпитализированы 15 студентов, прибывших из Сербии и Колумбии. Эти данные привела заместитель сити-менеджера по социальным вопросам Елена Кожухова.

По её словам, в городской детской больницы №2, где развёрнут госпиталь для больных коронавирусом, находятся 15 человек — один студент из Сербии и 14 человек из Колумбии, пишет «Блокнот». В настоящее время 268 человек, в том числе 21 ребёнок, вернувшиеся из Италии, Испании, Германии и Франции, находятся под присмотром врачей. Ни в одном из случаев диагноз не подтверждён.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области из-за угрозы распространения коронавируса под наблюдением специалистов находятся 340 человек. Всего с начала вспышки COVID-19 обследование на наличие инфекции прошли 883 жителя региона. Ни у одного из потенциальных носителей вируса диагноз не подтвердился.

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