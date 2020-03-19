Тамбов, , 16:11 — REGNUM Два новых случая коронавируса выявлено в Тамбовской области, об этом 19 марта сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В общей сложности за последние сутки на территории России число заболевших увеличилось зарегистрировано 52 случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации в 23 регионах, в их число вошла и Тамбовская область.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый случай коронавирусной инфекции в Тамбовской области был выявлен 17 марта — у 27-летней жительницы региона, вернувшейся из Италии. В регионе введён режим повышенной готовности.