Саратов, , 16:10 — REGNUM В Саратовской области официально подтверждён первый случай коронавируса. Об этом сообщает Роспотребнадзор России.

В Поволжье новые случаи заболевания также зафикисрованы в Нижегородской, Кировской, Оренбургской областях, Чувашии и Пермском крае.

Как сообщало ИА REGNUM, с 18 марта во всех регионах Приволжского федерального округа действует режим повышенной готовности. Все вузы и учреждения среднего звена перешли на дистанционное обучение.

В Саратове подготовлено 175 коек в инфекционных отделениях.