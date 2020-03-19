Москва, , 16:09 — REGNUM В России возросло количество людей, у которых диагностирован новый тип коронавируса. Об этом заявили в оперативном штабе 19 марта.

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Так, по данным штаба, за последние сутки в стране было выявлено 52 новых случая заражения. Таким образом общее число заболевших увеличилось со 147 до 199.

Отмечается, что заболевание выявлено в 23 регионах России. При этом по-прежнему в стране не зарегистрировано ни одного летального случая от COVID-19.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Москве скончалась 79-летня пациентка, у которой подтвердился коронавирус. Однако вскрытие показало, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб.