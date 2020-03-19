Санкт-Петербург, , 16:14 — REGNUM Одного нового зараженного коронавирусом COVID-2019 выявили в Петербурге за последние сутки, сообщает оперативный штаб.

Всего за сутки в России зарегистрировано 52 новых случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации в 23 регионах.

«Граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке», — говорится в сообщении.

Специалистами определен круг лиц, с которыми мог контактировать новый инфицированный в Петербурге, все они также взяты под наблюдение.

Отметим, всего в инфекционной клинике Боткина находилось восемь зараженных коронавирусом петербуржцев и два жителя Ленинградской области. На утро четверга, 19 марта число заболевших с подозрением на коронавирус было 314 человек, в том числе 19 детей.

Добавим, что специалисты петербургского НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева сумели полностью расшифровать из материала от пациента с COVID-19 первый полный геном коронавируса SARS-CoV-2.

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