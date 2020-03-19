Екатеринбург, , 16:13 — REGNUM Еще пятеро свердловчан заболели COVID-19. Об этом заявили в официальном оперативном штабе региона.

Заболевшие ранее прилетели из Австрии, Германии, Испании и Франции. Они были госпитализированы сразу по прилёту, а их контакты отработаны и находятся также под меднаблюдением.

«Обеспечен полный комплекс медицинской помощи, включая необходимые лекарственные средства и медицинское оборудование», — указано в заявлении.

Заразившиеся лежат в больнице № 40.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти подтверждали информацию только об одном заболевшем COVID-19. Учитывая последнюю информацию, в регионе заразились коронавирусом шесть человек.

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