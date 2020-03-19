Санкт-Петербург, , 16:08 — REGNUM Детские лагеря Петербурга будут закрыты на предстоящих весенних каникулах. Такое решение принял 19 марта губернатор города Александр Беглов. Это связано с особыми мерами, введенными для профилактики коронавирусной инфекции.

«Принимаю решение закрыть детские лагеря на весенние каникулы», — заявил Беглов.

Напомним, что во всех школах страны каникулы пройдут в период с 23 марта до 12 апреля.

По данным на 18 марта, в дистанционном режиме учатся 112 тысяч петербургских школьников.

«Вопрос о режиме работы образовательных учреждений Санкт-Петербургапосле 30 марта в настоящее время прорабатывается. Информация о режиме работы петербургских школ после 30 марта будет объявлена дополнительно», — заявили в комитете по образованию Петербурга.

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