Тбилиси, , 16:09 — REGNUM Водителям-дальнобойщикам запретили въезжать на территорию Грузии из других стран в связи с распространением коронавируса COVID-19. Об этом журналистам рассказали в службе доходов грузинского министерства финансов, сообщает портал «Бизнес Грузия».

Как рассказали в ведомстве, при пересечении грузовым автомобилем грузинской границы водителя должны будут отправить в карантин или в медицинское учреждение, а его должно заменить «другое лицо».

«Если водитель въехавшего в Грузию грузовика отказывается передать управление транспортным средством другому лицу, то <…> может быть принято решение о <…> перегрузке товара в другое транспортное средство», — рассказали журналистам в минфине.

Если автомобилю нужно проехать по территории Грузии транзитом, то его сопровождает патрульная машина полиции. Также сообщается, что все автомобили, которые въезжают на территории Грузии, в обязательном порядке проходят дезинфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, Грузия с 18 марта из-за распространения в мире коронавируса закрыла въезд на свою территорию для иностранных граждан.

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