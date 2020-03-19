Ульяновск, , 16:02 — REGNUM В Ульяновской области нет больных коронавирусом. Медицинское наблюдение продолжается в отношении 52 человек, которые прибыли в регион из неблагополучных по данному заболеванию стран, сообщает телеграм-канал «Пул № 73».

По данным на 12 часов 19 марта, всего в Ульяновскую область из неблагополучных по коронавирусу стран прибыли 127 человек. Из них в стационары госпитализированы пятеро человек с ОРВИ. Под наблюдением медицинских специалистов остаются 52 человека, остальные сняты с наблюдения.

В регионе отмечают, что больных коронавирусом в Ульяновской области нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе действует режим повышенной готовности, согласно которому всем прибывающим из эпидемиологически неблагополучных стран необходимо информировать об этом соответствующие службы и медицинские организации. Кроме того, меры профилактики усилены на предприятиях, транспорте, вокзалах и общественных местах. В образовательных организациях вводится дистанционное обучение.

Ранее власти подчёркивали, что торговые сети работают в штатном режиме, «продукция имеется в полном объёме». Регион обеспечен продовольственными запасами.