Москва, , 16:04 — REGNUM Меры ограничения в работе предприятий и государственных учреждений, которые предприняты в Москве являются своевременными и необходимыми. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

По его мнению, именно ограничительные меры, которые способствуют сокращению контактов между людьми являются залогом предотвращения распространения коронавируса в столице. И пока городу удаётся справиться с этой задачей.

«Обоснованно отменены массовые мероприятия, работодатели переводят сотрудников на «удаленку», учебные заведения также переходят на дистанционный режим. Не исключение и Мосгордума, где с 19 марта отменяются круглые столы, экскурсии, выставки и сотрудники аппарата переходят на удаленный формат работы», — напомнил Шапошников.

Председатель Мосгордумы также добавил, что на данном этапе необходимо сократить количество контактов, чтобы снизить вероятность передачи COVID-19 от человека к человеку до минимума.

«Только совместными усилиями мы сможем сделать так, чтобы пережить этот непростой для всего мира период», — отметил Шапошников.

Читайте ранее в этом сюжете: Псковский губернатор сообщил о первых заражённых COVID-19 в регионе