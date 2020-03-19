Петрозаводск, , 15:57 — REGNUM Мошенники пытаются нажиться на жителях Карелии на фоне ситуации с коронавирусом. Они предлагают платную «дезинфекцию жилья» и якобы лекарства от заболевания, написал глава Карелии Артур Парфенчиков 19 марта на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Парфенчиков предупредил, что некие люди представляются сотрудниками администрации и ссылаются на якобы сделанное им распоряжение о платном обеззараживании жилищ. Кроме того, полиция проверяет два обращения граждан, пожаловавшихся на продажу неизвестными «лекарств от коронавируса».

«Подчеркиваю: таких распоряжений я не давал, как и другие органы местной и исполнительной власти!» — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта глава Карелии распорядился ввести в регионе режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

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