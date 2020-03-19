Алма-Ата, Казахстан, , 15:56 — REGNUM Власти Алма-Аты закрыли на карантин четыре высотных многоквартирных дома в центре города. Об этом 19 марта заявил журналистам заместитель акима (мэра) Алма-Аты Ержан Бабакумаров.

По его словам, ранее на карантин был закрыт комплекс «Сункар» — многоэтажный жилой дом, так как у одного из его жителей выявлен коронавирус.

Кроме того, рядом с этим зданием закрыли еще три дома: Достык, 42, Достык, 42а, Кабанбай батыра, 68. Двор этих домов оцеплен, жильцам запрещается покидать территорию карантина.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 19 марта в Казахстане выявлено 44 случая заражения коронавирусом, в том числе 19 — в Алма-Ате и 25 — в Нур-Султане.

Читайте также: На карантин в Казахстане отправили 2,6 тыс. человек