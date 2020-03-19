Киров, , 15:55 — REGNUM В Кировской области получили подтверждение коронавируса по результатам лабораторных исследований ещё у двоих ранее госпитализированных граждан. Об этом сообщает региональный минздрав.

Новые заболевшие — это супруги, которые вернулись из поездки в Германию. Пациенты находятся в изолированных боксах в Инфекционной клинической больнице Кирова. Они получают все необходимое лечение. Состояние пациентов оценивается медиками как удовлетворительное, стабильное.

Кроме того, ожидаются результаты анализов ещё четырёх пациентов. Все контактные лица заболевших установлены, за ними ведётся медицинское наблюдение.

В настоящее время с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция» в Кирове госпитализированы трое человек, в том числе супружеская пара.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта стало известно, что ещё у одного жителя Кировской области тест-система подтвердила наличие коронавируса, его анализы направлены на лабораторное исследование.

Ранее был подтверждён коронавирус у жительницы Кирова. Предварительно тест-системы подтвердили наличие инфекции у её супруга и ещё четверых человек, один из которых 9-летний ребёнок.

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