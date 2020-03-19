Женева, Швейцария, , 15:56 — REGNUM Трое сотрудников дипломатического представительства США в Женеве заразились коронавирусом, об этом 19 марта сообщает Reuters со ссылкой на источник.

«Заразившиеся находятся в хорошем состоянии и на карантине. Из-за правил конфиденциальности мы не можем сообщить подробностей», — прокомментировал ситуацию изданию источник в дипломатическом представительстве.

Напомним, в настоящее время число заразившихся коронавирусом в США близко к 9 тыс. человек, от инфекции скончались 138 человек.

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