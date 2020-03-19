Челябинск, , 15:52 — REGNUM В Челябинской области ищут поставщиков сырья для изготовления медицинских масок. Об этом сообщает региональный минпром.

Одно из предприятий готово выпускать в сутки 30−35 тысяч трёхслойных масок на резинках и завязках. Но всё упирается в нехватку нужных для этого материалов. На месяц требуется 600 кг. эластичного шнура диаметром 2 мм., 500 кг. пластиковой проволоки без металла для носового фиксатора диаметром 2 мм., 1500 кг. нетканого материала Спанбонд и 2500 кг. нетканого материала СМС.

Одно из предприятий Карачаево-Черкессии уже готово поставить пластиковую проволоку без металла, но этого мало. Минпром ищет поставщиков и просит обращаться по телефону (351) 263−74−45.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе и по всей России отмечается дефицит медицинских масок. Власти обещают решить проблему.

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