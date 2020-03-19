Нью-Дели, , 15:52 — REGNUM В Индии с 22 марта на неделю закрывают все международные аэропорты из-за коронавируса. Об этом говорится в заявлении правительства страны.

Отмечается, что запрет будет действовать с 22 марта в течение как минимум одной недели.

Как сообщало ИА REGNUM, с 3 марта правительство Индии аннулировала визы граждан Южной Кореи, Японии, Италии и Ирана, с 1 марта аннулировали визы иностранцев, посещавших Южную Корею, Иран, Италию, Японию и Китай, а с 27 февраля — приостановило оформление виз по приезду и электронных виз для граждан Южной Кореи и Японии.

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