Посёлок городского типа Богатые Сабы, Татария, , 16:00 — REGNUM В Татарии сотрудниками учебно-опытного Сабинского лесхоза были изготовлены и развешаны 170 гнездовий для птиц на территории лесного фонда Сабинского лесничества. Мероприятие приурочили к международному дню птиц, сообщили в минлесхозе РТ.

Данные работы проводились в целях привлечения птиц, сохранения их численности и видового разнообразия, защиты лесов от вредителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс скворечников объявил Ивановский зоопарк. Свои работы участникам необходимо в срок до 28 марта сфотографировать и зарегистрироваться на странице ивановского зоопарка в социальной сети.

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