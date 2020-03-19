Псков, , 15:44 — REGNUM В Псковской области выявлены первые заболевшие новой коронавирусной инфекцией. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников в своём инстаграме.

По его словам, семья из четырёх человек вернулась из Испании, почувствовала недомогание и обратилась к врачу. Первые тесты у троих из них показали положительную реакцию на коронавирус.

«Сейчас материалы отправлены в лабораторию на глубокое исследование. Это займёт несколько дней», — сообщил Ведерников.

По данным главы региона, семья изолирована, находится под наблюдением врачей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сам глава Псковской области Михаил Ведерников четвёртый день ждёт результата теста на коронавирус, который сдал, почувствовав признаки ОРВИ.