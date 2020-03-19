Тбилиси, , 15:45 — REGNUM Полмиллиона медицинских масок бесплатно предаст властям Грузии компания по пошиву одежды Ajara Textil. Сообщение об этом 19 марта было опубликовано на странице компании в соцсети Facebook.

В публикации также говорится, что предприятие посетила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава. Она осмотрела, как организовано производство и приняла участие в пошиве масок.

«По словам министра экономики и устойчивого развития, в первую очередь повязки будут переведены тем категориям людей, которые наиболее подверженных риску», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 16 марта было объявлено, что ряд компаний по пошиву одежды приступают к производству медицинских масок, так как в стране наблюдается их дефицит в связи принимаемыми мерами по борьбе с распространением коронавируса COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: Угроза коронавируса: в Грузии намерены создать новые карантинные зоны