Москва, , 15:41 — REGNUM Приостановка рассмотрения судами дел на три недели из-за распространения коронавируса не спровоцирует никакого коллапса, поскольку отложение заседаний на такой срок — нормальная практика. Тем более, что рассмотрение особо важных дел (и прием документов по таким делам) будет производиться, заявил корреспонденту ИА REGNUM президент Судебно-экспертной палаты РФ Денис Шульженко, комментируя приостановку работы судов в России.

«В данный момент не будут проводиться заседания и приниматься новые определения и назначения. Это, как минимум, даст юристам дополнительное время подготовиться к будущим заседаниям, а судебным экспертам изучить новые методологии и судебную практику для повышения качества судебных экспертиз. На юристах и судебных экспертах — это даже положительно скажется.

Кроме того, очень эффективно работают онлайн-приемные, и суды технически оснащены во всех регионах, в том числе районные и областные. Установлены системы видео-конференции, и практика их применения широко распространена.

Эксперты Судебно-экспертной палаты РФ в прошлом летали по всей стране. Сейчас же они приезжают в суд по месту нахождения, включают видео-конференцию и дают пояснения в тот суд, где происходит заседание. Это может быть, например, Хабаровск, при этом сами они находятся в Москве.

Полагаю, что технические сбои в онлайн-работе судов исключены, даже если будут введены какие-то ограничительные меры в сфере коммуникаций и связи.

По этой причине не стоит опасаться того, что в будущем судебные процессы станут закрытыми для прессы и общественности. Даже если судопроизводство перейдет в онлайн-формат, технические возможности для того, чтобы сделать слушания открытыми, есть.

В любом случае не надо поддаваться панике. Это временная мера. И, без сомнения, после ее отмены работа суда возобновится в прежнем режиме, все «замороженные» слушания будут возобновлены, а документы приняты к рассмотрению», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в российских судах ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса. Суды будут рассматривать только ограниченный круг дел, требующих неотложных мер, так решил Верховный суд РФ.

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