Москва, , 15:40 — REGNUM В России зимой наблюдалась необычайно сильная простуда, которая может иметь непосредственное отношение к текущей эпидемии коронавируса. Об этом 19 марта заявил экономист Михаил Хазин на телеканале «Россия 24».

«У меня есть сильное подозрение, что этой зимой в нашей стране была очень сильная непонятная простуда, легко переходящая в бронхит. Среди моих знакомых много кто переболел — они отмечали, что давно такого не было. Уровень воспаления лёгких был этой зимой (был) процентов на 30 выше. Есть у меня подозрение, что это всё уже было», — заявил Хазин.