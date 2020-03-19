Москва, , 15:40 — REGNUM Два терминала московского международного аэропорта «Шереметьево» уже с завтрашнего дня, 20 марта, перестанут обслуживать рейсы на прилёт и вылет. Об этом заявил заместитель генерального директора воздушной гавани Дмитрий Кайгородов.

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Он уточнил, что речь идёт о терминалах Е и С.

«С нуля часов 20 числа мы закрываем терминалы E и C на прилет и на вылет», — уточнил Кайгородов.

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По его словам, все рейсы оттуда будут переведены в терминалы D и F, сообщает REN TV.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 марта все рейсы авиакомпаний «Аэрофлот» и Alitalia, прибывающие из Италии, начали обслуживать в одном терминале московского аэропорта «Шереметьево» — терминале F.