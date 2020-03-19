Москва, , 16:02 — REGNUM Жительница Москвы подала в Тверской районный суд столицы иск о признании принудительной госпитализации в инфекционные больницы незаконной. Об этом 19 марта сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) со ссылкой на адвоката Международной правозащитной группы «Агора» Леонида Соловьева.

Отмечается, что иск подала 26-летняя москвичка. Ее принудительно госпитализировали 29 февраля в инфекционную клиническую больницу №1. По данным telegram-канала Baza, в этой больнице девушку содержали в одной палате с больным коронавирусом.

Не исключено, что речь идет о Давиде Берове — первом официально зарегистрированном больном COVID-19 в Москве. СМИ сообщали, что мужчину положили в одну палату с другими больными, а потом пришли результаты его анализов на коронавирус, они оказались положительными. После этого всю палату перевели в больницу в Коммунарке, где держали еще 12 дней на карантине.

Москвичка, подавшая иск, считает, что ее жизнь была подвергнута риску, а права на добровольное получение медицинской помощи и свободу передвижения были нарушены.

Девушка просит суд признать действия должностных лиц департамента здравоохранения Москвы, инфекционной больницы №1 и больницы в Коммунарке по принудительной госпитализации незаконными.

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