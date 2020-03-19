Липецк, , 15:32 — REGNUM Двое старших оперуполномоченных отдела уголовного розыска УМВД России по городу Липецку подозреваются в получении взятки в крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

По данным следствия, 18 марта они получили половину взятки в размере 100 тысяч рублей. За это они должны были совершить действия в пользу взяткодателя при проверке. Передача взятки происходила под контролем сотрудников УФСБ России по Липецкой области, которые задержали подозреваемых на месте преступления.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконное бездействие в пользу взяткодателя, совершенные группой лиц по предварительному сговору, с вымогательством взятки, в крупном размере». Фигурантам дела грозит до 12 лет лишения свободы.