Москва, , 15:30 — REGNUM Риски от коронавируса для российской экономики менее значимы, чем ущерб от ослабления курса рубля. Об этом 19 марта заявил экономист Михаил Хазин на телеканале «Россия 24».

«Мне абсолютно непонятно, в чём причина паники. По экономике я мог бы сказать следующее: история с девальвацией рубля куда более опасна. И я думаю, паника связана именно с рублём. Обратите внимание, к коронавирусу наш народ относится с лёгкой иронией», — заявил Хазин.

По его мнению, статистика по коронавирусу крайне ненадёжна и имеет несколько узких мест.

«Во-первых, пока не проведено очень тщательных исследований, непонятно, от чего умер человек старше 80 лет или даже 70 лет», — заявил Хазин.

«Нужно считать смертность от общего количества вирусоносителей. Не от заболевших, как считают в Италии, а от вирусоносителей, как считают в Корее. И есть у меня подозрения, что если считать тех, кто этим вирусом уже переболел или у кого он есть, но никак не проявился, то смертность будет ниже, чем смертность от обычной эпидемии гриппа», — подчеркнул он.