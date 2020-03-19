Москва, , 15:30 — REGNUM Российские власти принимают достаточные меры для предотвращения распространения коронавируса в стране, в этом уверены 56% граждан — чаще люди 45−59 лет (56%) и 60+ лет (63%), показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Медицинские и эпидемиологические службы в России смогут защитить население России от распространения коронавируса в случае реальной угрозы, полагают 61% респондентов. Настроены скептично 32%.

Число тех граждан, кто считает вероятность заражения коронавирусом высокой, практически не изменилась за месяц и составила 10% против 8% в начале февраля. Знают о вспышке коронавируса абсолютное большинство жителей России (99%).

Опрос проведён 13 и 15 марта 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, 54% жителей России придерживаются мнения, что эпидемия коронавируса в нашей стране маловероятна Лишь 5% считают, что она уже началась.

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