Тула, , 15:28 — REGNUM Первые три случая заболевания новой коронавирусной инфекцией выявлены в Тульской области. В числе заболевших — один ребёнок, об этом 19 марта сообщил губернатор Алексей Дюмин. Заболевание подтверждено новосибирским центром «Вектор».

Как уточняет MySlo, все заболевшие ранее отдыхали в Италии. Их своевременно изолировали в больнице. Состояние ребёнка нормальное, у взрослых температура тела повышена до 37 градусов. В настоящее время все, кто контактировал с заболевшими, находятся на изоляции.

В общей сложности в регионе изолированы 302 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня же, 19 марта, лабораторно подтверждён диагноз новой коронавирусной инфекции у жителя Ивановской области.