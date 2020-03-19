Оренбург, , 15:28 — REGNUM В Оренбурге вскрытие реки Урал ото льда ожидается 31 марта-5 апреля, Сакмары — 29 марта-3 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Стоит отметить ране говорили о раннем паводке. Между тем, в 2019 году Урал и Сакмара освободились ото льда 3 апреля. Однако в 2020 году уровень воды в реках ожидается значительно выше, чем в 2019 году. Так, вода в Урале может подняться до отметки 800 см, а в Сакмаре — до 870 см (в 2019 году уровень воды поднимался до 264 см и 350 см соответственно).

Для безаварийного пропуска паводковых вод и исключения ледовых заторов на водоемах провели распиловку льда в районе автомобильных мостов.

Под угрозой затопления во время половодья находится 511 жилых домов в Оренбурге (2516 жителей), в селе Краснохолм — 1969 жителей (941 дом). Для эвакуации граждан предусмотрено развёртывание шести пунктов временного размещения на базе школ, домов культуры и администрации Промышленного района города. При необходимости дополнительно могут развернуть еще 12 пунктов.

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