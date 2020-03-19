Екатеринбург, , 15:40 — REGNUM Свердловские власти подало представление в прокуратуру региона из-за концерта шведской группы Sabaton. Об этом заявил вице-губернатор региона Павел Креков на брифинге, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее организаторы концерта отказались отменять его, невзирая на запрет на проведение массовых мероприятий от 50 человек в регионе.

«Это нарушение существующего указа. Мы сделали соответствующее представление в прокуратуру Свердловской области», — сказал Креков.

По словам чиновника, надзорное ведомство уже занимается решением данного вопроса.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе уже есть подтверждённый случай заражения коронавирусом. Пациентка госпитализирована.

Читайте ранее в этом сюжете: Свердловскую область не будут изолировать из-за коронавируса