Тбилиси, , 15:26 — REGNUM Правительство Грузии примет меры для сдерживания роста цен на 9 основных категорий продовольствия, сообщил на брифинге в администрации правительства пресс-спикер премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани.

По его словам, такая предварительная договоренность была достигнута в ходе консультаций министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства с представителями торгового сектора.

Урегулирование цен в торговых сетях премьер поручил минсельхозу еще 18 марта, определив для ведомства 7 основных видов продовольствия, которыми сегодня пытается запастись население.

По информации Ираклия Чиковани, в ходе переговоров было решено увеличить эту «продовольственную корзину» до 9 категорий.

Отметим, что цены на различные виды продовольствия в торговых сетях и супермаркетах Грузии резко возросли за последние дни. В частности, подорожали крупы, консервы, картофель, овощи и фрукты.

Если еще несколько дней назад картофель в супермаркетах сети Carrefour стоит 1,25 лари за 1 кг, два дня назад он неожиданно подорожал до 2 лари за 1 кг. Днем раньше картофель подорожал в сети Fresco, что вызвало особенный протест в соцсетях у сторонников нынешней власти, так как владелец этой торговой сети ассоциируется с бывшим правительством «Единого национального движения». Граждане осуждали владельца Fresco за то, что он повысил цену на картофель до 1,99 лари за 1 кг, и считали, что его давно следовало отправить за решетку как представителя бывшей власти. Но буквально на следующий день картофель по цене 2 лари за 1 кг появился в сети Carrefour, создание которой связано с именем олигарха Бидзины Иванишвили. Правда, после прихода его партии «Грузинская мечта» к власти эта сеть магазинов была переоформлена на некую оффшорную компанию. Но цены по примеру Fresco поднял и Carrefour, который до сих пор отличался, как говорится в его рекламе, «самыми низкими ценами». Carrefour с его повышенными ценами на страницы соцсетей так и не попал. Владельцы торговых сетей объясняют такую меру резким падением курса национальной валюты в условиях пандемии коронавируса, а также тем обстоятельством, что основная часть продаваемой в их магазинах продукции — импортированная.

Отметим также, что очень многие абоненты компании «Тбилиси Энерджи» — правопреемника компании «Казтрансгаз», бывшего владельца тбилисской газораспределительной сети, в марте получили квитанции с существенно возросшими платежами за природный газ. Как сообщил нам один из местных жителей, в феврале за январь, когда стояли холода и ему приходилось не только готовить на газу, но и отапливаться, он заплатил почти вдвое меньше, чем было указано в квитанции за март. Тариф в этой квитанции не указывается, и абонент подозревает, что компания завысила этот тариф. В «Тбилиси Энерджи», владелец которой, ООО «Волтбей», зарегистрировано на Маршалловых островах, данный факт отрицают.

По последним данным, в Грузии зарегистрировано 40 случаев коронавируса, 1592 человека помещены в карантин, а 262 находятся в стационарах под наблюдением врачей.