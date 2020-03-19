Тбилиси, , 15:30 — REGNUM В связи с распространением коронавируса COVID-19 правительство Грузии заключило договора аренды с 22 гостиницами для создания там карантинных зон. Об этом на брифинге рассказала министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, 19 марта сообщает ИА «Новости-Грузия».

"Некоторые карантинные зоны свободны, некоторые заполнены», — рассказала министр.

Она добавила, что власти готовы организовать новые места для карантина. Всего, по словам Турнава, подготовлены порядка двух тысяч мест, но при необходимости это количество можно удвоить.

Как сообщало ИА REGNUM, на 19 марта в Грузии зарегистрировано 40 заболевших COVID-19, а 1592 находятся в карантине.

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