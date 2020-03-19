Черкесск, , 15:22 — REGNUM На курортах Северного Кавказа предприняты меры для недопущения распространения коронавируса. На туркомплексах «Архыз» в Карачаево-Черкесии и «Ведучи» в Чечне побывали специалисты региональных минздравов, которые провели работу с персоналом гостиниц и пунктов проката спортивного инвентаря, ознакомив с мерами дезинфекции и способами защиты.

Как сообщили в пресс-службе АО «Курорты Северного Кавказа», службам гостиничных комплексов и других объектов были рекомендованы к исполнению следующие меры: регулярная дезинфекция помещений и поверхностей, проведение обязательного медосмотра сотрудников, измерение температуры туристам (по желанию). ⠀

Кроме того, на курортах отменены массовые мероприятия, а по громкой связи транслируются рекомендации по соблюдению личной гигиены и безопасности.

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Напомним, ни в Чечне, ни в Карачаево-Черкесии пока нет ни одного случая заражения коронавирусом. Власти обеих республик предпринимают все меры по недопущению распространения инфекции.