Москва, , 15:21 — REGNUM В социальных сетях появилась новая информация о возможном закрытии Москвы на карантин. 19 марта сведения о якобы обсуждаемых властями планах распространил Telegram-канал Baza.

Согласно сообщению, власти обсуждают введение «Плана В» «прямо сейчас».

Авторы предполагают, что город могут закрыть. Среди конкретных мер названо введение комендантского часа, запрета на въезд и выезд, остановку городского транспорта, а также закрытие организаций и подготовку запаса продовольствия.

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В качестве «доказательства» канал опубликовал распечатанного листа с указанными мерами без подписи и титульных данных.

Ранее уже появлявшиеся данные о введении комендантского часа в Москве опровергли в Минобороны РФ, а также в столичном оперштабе по коронавирусу.

Редакция ИА REGNUM призывает читателей доверять только официальной информации по ситуацией с распространением коронавируса.

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