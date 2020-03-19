Донецк, , 15:27 — REGNUM На период карантина жителям ДНР будет предоставлена возможность посещать Россию для оформления российского гражданства. Об этом сообщила пресс-служба министерства госбезопасности (МГБ) ДНР на своём официальном сайте.

В ведомстве рассказали, что с 18 марта до 1 мая 2020 года въезд иностранцам и лицам без гражданства на территорию России закрыт.

Однако, отметили в МГБ ДНР, в РФ смогут попасть жители Донбасса, имеющие российский паспорт, дипломаты, водители фур, иностранцы, имеющие вид на жительство в РФ, а также организованные группы жителей ДНР, направляющиеся в Россию для оформления российского гражданства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ФСБ рассказали, что жители ДНР, не имеющие российского гражданства, на время карантина не смогут попасть в Россию.

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