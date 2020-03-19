Ставрополь, , 15:22 — REGNUM Первое подозрение на заболевание новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано на Ставрополье. Пациент недавно вернулся из-за границы и в настоящее время помещен на карантин, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

«На Ставрополье зафиксировано первое подозрение на коронавирус. Пациент помещен на карантин под надзор медиков. Человек недавно вернулся из-за границы. Сейчас мы отрабатываем родственников, круг его контактов», — написал Владимиров у себя в Instagram.

Губернатор подчеркнул, что пока речь идет именно о подозрении на заболевание. Точный диагноз будет получен после лабораторного исследования в научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске, куда направлен материал.

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