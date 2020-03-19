Калуга, , 15:21 — REGNUM В Калуге 19 марта секретарь генерального Совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов, председатель всероссийского движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова и врио калужского губернатора Владислав Шапша приняли участие в открытии первого в России штаба по оказанию помощи пострадавшим от коронавируса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В калужском общественном волонтёрском центре по противодействию распространению коронавирусной инфекции/ Admoblkaluga.ru

На встрече шла речь о создании волонтёрских групп для помощи пожилым и маломобильным людям.

«Сегодня открывается заседание первого штаба в стране, мы стартуем в Калужской области, в ближайшее время подобные штабы будут развернуты по всем регионам. Это важно, что ОНФ и «Единая Россия» объединились в такой непростой момент. И общими силами мы сможем помочь пожилым людям, а именно они находятся в группе риска. Волонтёры будут доставлять им продукты и лекарства», — сказал Андрей Турчак.

Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша отметил, что в сложившихся условиях для эффективной работы необходимо объединять усилия власти и различных общественных организаций и данное направление деятельности приоритетно для молодёжных волонтерских организаций.

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