Рязань, , 15:18 — REGNUM Девочку, чей вес при рождении составил 580 граммов, выходили врачи неонатологи и реаниматологи Рязанской областной детской клинической больницы. У ребёнка была врождённая пневмония, а в два месяца потребовалась операция на глазах, сообщили 19 марта в пресс-службе регионального минздрава.

Ребёнок родился на 25-й неделе беременности в Перинатальном центре. 14 дней девочка провела в отделении реанимации и интенсивной терапии на аппаратной поддержке дыхания, поскольку её органы и системы не были готовы к функционированию, а потом её перевели в детскую ОКБ. В два месяца у неё диагностировали ретинопатию — заболевание, присущее недоношенным детям. Чтобы спасти девочку от слепоты, её транспортировали в специализированную клинику Москвы для операции, а затем привезли обратно.

«Вскоре после возвращения малышка научилась дышать сама, и её перевели из реанимации. Она лежала в отдельном боксе с мамой, но лечение продолжалось. Сначала её кормили через зонд, но потом появился сосательный рефлекс, очень хороший признак развития. Девочку продолжали наблюдать специалисты нашей больницы. К пяти месяцам её вес увеличился более чем в пять раз и составил три килограмма. Для доношенного ребёнка это норма при рождении, а для этой девочки — положительный показатель здоровья», — пояснила заведующая отделением патологии новорождённых и недоношенных детей Юлия Пилипенко.

Сейчас девочке уже девять месяцев, её наблюдают специалисты и отмечают, что она растёт и развивается, как обычные дети.