Рязань, 19 марта 2020, 15:18 — REGNUM Девочку, чей вес при рождении составил 580 граммов, выходили врачи неонатологи и реаниматологи Рязанской областной детской клинической больницы. У ребёнка была врождённая пневмония, а в два месяца потребовалась операция на глазах, сообщили 19 марта в пресс-службе регионального минздрава.
Ребёнок родился на 25-й неделе беременности в Перинатальном центре. 14 дней девочка провела в отделении реанимации и интенсивной терапии на аппаратной поддержке дыхания, поскольку её органы и системы не были готовы к функционированию, а потом её перевели в детскую ОКБ. В два месяца у неё диагностировали ретинопатию — заболевание, присущее недоношенным детям. Чтобы спасти девочку от слепоты, её транспортировали в специализированную клинику Москвы для операции, а затем привезли обратно.
Сейчас девочке уже девять месяцев, её наблюдают специалисты и отмечают, что она растёт и развивается, как обычные дети.